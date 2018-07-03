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FBI 4 Temmuz’u kana bulamak isteyen teröristi son anda yakaladı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.

android-time 00:31 3 Temmuz 2018
Haberler Dünya
FBI 4 Temmuz’u kana bulamak isteyen teröristi son anda yakaladı
ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarını kana bulamak isteyen bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı.

FBI, Pennsylvania eyaletinin Philadelphia şehrinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir El Kaide militanının yakalandığını açıkladı. 48 yaşındaki Demetrius Pitts adlı teröristin saldırıyı düzenlemekteki amacının terör örgütü El Kaide'ye olan bağlılığını göstermek olduğu ifade edildi. Pitts'in 20 yıl hapis cezası ile yargılanması bekleniyor.

4 Temmuz Bağımsızlık Günü sebebi ile ABD'nin çeşitli yerlerinde düzenlenecek törenler ve etkinlikler için üst düzey güvenlik önlemleri alınıyor. İHA

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