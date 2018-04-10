FBI Trump’ın avukatının ofisini bastı

Amerikan Federal Suçları Araştırma Bürosu (FBI) Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Michael Cohen'in New York'ta bulunan ofisine baskın düzenledi.

Reuters’dan alınan bilgilere göre; Trump’ın avukatı Micheal Cohen’in, Başkan Trump’ın 2006 yılında bir porno yıldızıyla yaşadığı ilişkinin ortaya çıkmaması için rüşvet verdiği iddia ediliyor. Seçimler sırasında olayı bilen kişileri susturmak amaçlı rüşvet verdiği iddia edilen Cohen’in konuyla ilgili açılan soruşturmada daha önce de ifade verdiği biliniyor.

İLGİLİ HABER Dünyaca ünlü spikerden şok sözler! 'Trump asansörde beni dudağımdan öpmeye çalıştı'

RUSYA BAĞLANTISI ARANIYOR

FBI’ın Cohen’in ofisinde, Trump’ın 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında Rusya’yla bir para alışverişinde bulunulup bulunmadığıyla ilgili belgeleri aradığı düşünülüyor.