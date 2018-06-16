FETÖ’cü Adil Öksüz o evde kalmış

Alman basını, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri İmamı" firari darbeci Adil Öksüz'ün Berlin Neukölln'de kaldığını yazdı.

Frankfurter Rundschau gazetesinin haberinde, Alman makamlarının konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadıkları vurgulanarak, “Ancak Frankfurter Rundschau gazetesinin bilgilerine göre Adil Öksüz o evde kaldı” ifadesi kullanıldı. Haberde Öksüz’ün Berlin’deki devlet güvenliği dairesinin memurları tarafından güvenli bir yere götürüldüğü iddia edildi. Berlin merkezli yayım yapan Der Tagesspiegel gazetesindeki haberde de Alman güvenlik birimlerinin bu konuda çekingen davrandığı ancak Eyalet Kriminal Dairesinin devlet güvenlik biriminin “bu kişinin korumasına ilişkin tedbirler aldığı” bilgisi paylaşıldı.

Haberde, bu koruma tedbirlerinin uzun zamandan bu yana mı yoksa adresin yayımlanmasının ardından mı alındığının bilinmediği ifade edildi. Alman makamlarının uzun zamandır Almanya’ya kimin sığındığını bildiği aktarılan haberde, Türkiye’nin bu kişiyi (Adil Öksüz) Interpol üzerinen tutuklama emriyle aradığı hatırlatıldı. Aynı haberde, “Tagesspiegel gazetesinin bilgilerine göre, Federal Adalet Bakanlığı tutuklamayı ve iade edilmesini reddetti. Alman güvenlik makamları tarafından sadece kaldığı yer tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Berliner Zeitung gazetesinin “Darbe girişimin tertipçisi Neukölln’de gizlendi” başlıklı haberinde “Berliner Zeitung’un edindiği bilgilere göre Öksüz, gerçekten Neukölln’de kaldı” denildi. Anadolu Ajansı’na gelen ihbar mektubunda Öksüz’ün Almanya’ya kaçtıktan sonra, örgütün Berlin’deki hücre evlerinde kaldığı iddia edilmişti. Öksüz’ün Almanya’nın başkenti Berlin’deki Neukölln ilçesinde saklandığı iddiaları gündeme gelmişti.