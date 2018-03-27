FETÖ’cü Kanter, Türkiye yalanıyla ABD basınına ağladı

Terör örgütü FETÖ'yü desteklediğini sürekli söyleyen, FETÖ'cü basketbol oyuncusu Enes Kanter ABD basınına adeta ağladı. NBA'in New York Knicks takımında forma giyen Kanter, "Eleştirdiğim için markalar bana sponsor olmuyor" diye ağlayarak, markaların dikkatini çekmeye çalıştı.

Terör örgütü FETÖ’nün ABD’deki temsilcilerinden Enes Kanter, New York Post’a konuştu. 18.6 milyon dolarlık anlaşması bulunmasına rağmen Türkiye üzerinden prim yapmaya çalışan Kanter adeta ABD bsınına ağladı.

New York Knicks takımında forma giyen Kanter, “Sahada kazandığım para haricinde hiç kazanmıyorum. Türk hükümetini eleştirdiğim için markalar benimle ayakkabı anlaşması yapmak istemiyor. Birçok ABD şirketi, Türkiye’deki işlerinden dolayı benimle anlaşma yapmıyorlar. Belki yeni bir menajer tutarım ve Çin ya da Filipinler’de olan bir ayakkabı markasıyla anlaşma yaparım” dedi.

FETÖ’cü Kanter, “Nike benimle anlaşma yapmak istemiyor. Ben bir basketbolcuyum ve yeni bir menajere ihtiyacım var” dedi. FETÖ elebaşı Gülen’i desteklediğini neredeyse her açıklamasında vurgulayan Kanter, Mark Bartelstein ile anlaşmaya yakın olduğunu da aktardı.