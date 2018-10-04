FETÖ’cüler açıkladı: Bir el ateş edildi, Feto malikanedeydi

Terör örgütü FETÖ'nün ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan elebaşı Fethullah Gülen'in kaldığı malikanede sıcak saatler yaşandı. Dün silahlı bir kişinin malikaneye girmeye çalışması üzerine olay yerine polisler gelirken, FETÖ'cüler açıklama yaptı.

Terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fethullah Gülen’in kaldığı malikaneye dün ABD polisi kuşatması altındaydı. FETÖ’nün Pennsylvania eyaletindeki malikanesine girmeye çalışan şüpheli bir silahlı kişi gören güvenlik görevlisinin ateş açması üzerine olay yerine polis çağrıldı.

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FETÖ’cüler Reuters’a bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada bir kişinin dün TSİ 1530’da araziye girmeye çalışırken, güvenlik görevlisinin havaya ateş açması üzerine kaçtığı ifade edildi. Reuters’ın haberinde olayda yaralanan ve tutuklanan kimse olmadığı vurgulanırken FETÖ’cüler, “Sadece bir el ateş edildi. O kişi ortadan kayboldu. Bizim açımızdan olay bitti. Olay sırasında Gülen malikanedeydi” açıklamasını yaptı.

Reuters’ın haberinde malikaneyi koruyan kişilerden bazılarının silah taşıyan üniformalı özel güvenlik muhafızları olduğu vurgulandı.