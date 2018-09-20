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Filipinler felaketi yaşıyor! Heyelan sonucu 21 kişi öldü

Filipinler'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 21 kişi öldü, en az 60 kişi kayboldu.

android-time 23:41 20 Eylül 2018
Haberler Dünya
Filipinler felaketi yaşıyor! Heyelan sonucu 21 kişi öldü
Filipinler'in Cebu bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı heyelanda 21 kişi öldü, en az 60 kişi kayboldu.

Naga şehri Belediye Başkanı Kristine Vanessa Chiong, şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda iki köydeki yaklaşık 30 evin toprak altında kaldığını, 21 kişinin cesedine ulaşıldığını söyledi.

Heyelan sonucu onlarca kişi toprak altında kalmıştı. Reuters

Heyelan sonucu onlarca kişi toprak altında kalmıştı. Reuters

Heyelanda en az 64 kişinin kaybolduğunu belirten Chiong, “Kayıpları sağ bulmayı ümit ediyoruz” dedi. Toprak altında kalan bazı kişilerin cep telefonuyla mesaj yazmayı başararak yardım istediği bildirildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği afet bölgesinde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Yetkililer, heyelan bölgesinde 300’den fazla kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

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Filipinler’in kuzey kıyılarını cumartesi günü etkisi altına alan ve gücünden dolayı “süper” olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısının 81’e çıktığı belirtilmişti. Filipinler polisi, dün yaptığı açıklamada, tayfunda 70 kişinin kaybolduğu ve 71 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaşmıştı. Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği kaydedilmişti.

İlk gün saatteki hızı 255 kilometreye kadar ulaşan tayfunun hızı pazar günü 100 kilometreye kadar düşerek Filipinler’deki etkisini yitirmiş, Çin’in güneyine ve Hong Kong’a ulaşmıştı. AA

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