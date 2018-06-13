Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Filistin hükümetini istifaya çağırdı

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Batı Şeria'daki Filistin hükümetini, "Gazze'ye yönelik yaptırımları" nedeniyle istifaya çağırdı.

FHKC’den yapılan açıklamada, “Gazze’ye yönelik alınan cezai önlemlerin ulusal ve toplumsal zararlara neden olması ve Filistin davasının tasfiye edilmesi planları karşısında direnişi zayıflatmasından dolayı hükümeti istifaya çağırıyoruz. Gazze’ye yönelik cezai önlemlerin devam etmesi, Filistin yönetimini, ulusal, yasal ve ahlaki sorumlulukla karşı karşıya bırakıyor.” ifadelerine yer verildi.

Batı Şeria’da Rami el-Hamdallah başkanlığındaki Filistin hükümetinden yapılan açıklamada, hükümetin Gazze’deki vatandaşlara karşı sorumlu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada dikkatleri Gazze’de yaşanan sıkıntıların gerçek sorumlusundan başka yöne çekmek için hükümete iftira atıldığına, bu şekilde İsrail’in ve uyguladığı ablukanın neden olduğu sorunların görmezden gelindiğine işaret edilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistin hükümeti, Gazze’deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Memurlar geçen aydan bu yana maaş alamıyor.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

FİLİSTİN’DE BAYRAMDA GÖSTERİ YASAĞI

Filistin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın vilayetlerden sorumlu yardımcısı İsmail Cebr yayınladığı genelgede, “Vatandaşların kendilerini ifade etme haklarına ve kanunların işleyişine saygı duyularak, mevcut şartlar dolayısıyla vatandaşların günlük işlerinin kolaylaştırılması ve bayram döneminde hayatın normal akışının bozulmaması için yürüyüş ve gösterilere izin verilmeyecek.” ifadesine yer verdi.

Cebr, söz konusu dönem sona erdiğinde yasa ve yönetmeliklere uygun olarak çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart’ta yaptığı açıklamada Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Filistin hükümeti, Gazze’deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 kesintili ödüyor. Memurlar geçen aydan bu yana maaş alamıyor.

Filistin hükümetinin Gazze’ye yönelik yaptırımlarına tepki amacıyla Gazze’de ve Batı Şeria’da gösteriler düzenliyor. (AA)