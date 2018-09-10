Filistinliler İsrail’in deniz ablukasını kırmak için denize açıldı

Filistinliler, İsrail’in denizden kuşatıp balıkçılık faaliyetlerini engellediği Gazze şeridinin sahili boyunca düzinelerce balıkçı teknesiyle eylem yaptı.

Filistin Mart Büyük Geri Dönüş ve İsrail Kuşatmasına Direnme Yüksek Komisyonu İsrail'in deniz ablukasını engellemek için sahilde eylem düzenledi. Gazze'nin kuzey sahilinde yapılan protestoda 55 balıkçık teknesi denize açıldı. Ayrıca Büyük Geri Dönüş Yürüyüşlerini düzenleyen komite, İsrail'in ablukayı kaldırana kadar protestolara devam edileceğini bildirildi.

İsrail Deniz Kuvvetleri, balıkçı teknelerinin Gazze-İsrail sınırına yaklaştığında protestocuları uzaklaştırmak için göz yaşartıcı gaz ve ateşli silah kullandı. Denizdekilere karadan destek veren 150'den fazla Filistinli İsrail sınırında lastik yakarak, balıkçıları İsrail askerlerinin ateşinden korudu.

6 AYDA 174 ÖLÜ, 19 BİN YARALI

Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Mart ayında başlayan, Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü esnasında 174 göstericinin hayatını kaybettiğini 19 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydedilmişti.

Komisyon bugüne kadar 30 Marttan bu yana 7 defa deniz alayı düzenlemişti. İHA