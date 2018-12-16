Filmde kullanılan maske rekor fiyata satıldı

Yıldız Savaşları filminde kullanılan bir maske dün açık artırmaya çıktı. Los Angeles'ta gerçekleşen açık artırmada maske tam 240.000 dolara yani yaklaşık 1.2 milyon TL'ye alıcı buldu.

ABD son yılların en büyük ve sükse getiren açık artırmasına sahne oldu… Los Angeles’ta düzenlenen açık artırmada efsanevi Hollywood filmlerinde kullanılan eşyalar ve özel anı objeleri satışa çıktı. Satışa çıkanlar arasında en dikkat çeken parça Yıldız Savaşları filminde kullanılan bir maske oldu.

Orijinal Yıldız Savaşları filminde kullanılan ve bir TIE Fighter pilotunun kullandığı maske rekor fiyata satıldı… 240 bin dolara (yaklaşık 1.2 milyon TL) satılan maske böylelikle bir rekorun da sahibi oldu.

Hollywood’da Akademi Ödülleri ile yapım şirketleri arasında yapılan “centilmenlik anlaşması” kapsamında bu tür eşyaların satışa çıkması pek mümkün olmuyor. Zira 1951’de yapılan anlaşmalar çerçevesince Oscar kazanan filmlerde kullanılan eşyalar öncelikle Akademi’ye bağışlanıyor.

Dört gün süren açık artırma sırasında Geleceğe Dönüş 2 filminde Michael J. Fox’un kullandığı uçan kaykay 102.000 dolara ve Oz Büyücüsü’nün el yazımı senaryosu 1.2 milyon dolara alıcı buldu.