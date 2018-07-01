Filmleri aratmayan firar: Hapishaneden helikopterle kaçtı

Fransa'nın başkenti, ünlü soyguncu Redoine Faid'i konuşuyor... Kariyeri boyunca birçok soygun gerçekleştiren ve bir dönem Fransa'nın en çok aranan soyguncularından biri olan Faid, Paris'teki hapishaneden filmleri aratmayacak bir şekilde firar etti.

Fransız basını Faid’in, bu sabah saatlerinde Reau Hapishanesi’ndeki ziyaretçi odasında beklediği sırada 3 silahlı saldırganın olay yerine geldiğini yazdı. Fransız basını, Belçika’da kayıtlı olan bir helikopterin bu sırada hapishanenin bahçesine indiğini yazan yerel basın, 3 ağır silahlı kişiyle birlikte Faid’in helikoptere binerek uzaklaştığını aktardı.

Ülkenin en azılı hırsızlarından ve kanun kaçaklarından biri olan Faid 2013 yılında da hapishaneden kaçmıştı. O dönemde dinamit ile hapishaneyi patlatan ve 4 cezaevi memurunu rehine tutan Faid kayıplara karışmış ve 6 hafta sonra ucuz bir otelde kıskıvrak yakalanmıştı.

2010 yılında yüklü miktarda para taşıyan bir aracı soyan ekibin beyni olan ve yakalandıktan sonra 25 yıl hapis cezası alan Faid’i taşıyan helikopterin Paris bölgesinden uçtuğu ve şehrin kuzeydoğusu ile Charles de Gaulle Havaalanı bir yerde terk edilmiş halde bulunduğu açıklandı. Yetkililer helikopterin yakılarak imha edildiğini söyledi.

Le Parisien gazetesine konuşan yetkililer güvenlik unsuru dolayısıyla helikoptere ateş açılmadığını duyururken Fransa genelinde bir insan avı başlatıldığı duyuruldu.Helikopterin indikten sonra yakıldığını söyleyen bazı görgü tanıkları yerel basına açıklamalarda bulundu. Helikopterdeki kişilerin siyah bir Renault Megane otomobil ile kaçtığı aktarılırken aracın Paris’in kuzeyindeki Lille’e doğru ilerlediği iddia edildi.

Fransa İçişleri Bakanlığı geniş çaplı bir operasyon ile arama çalışmalarına başlanıldığını aktarırken Faid’i görenlerin yetkililere haber vermesini ve kaçağın çok tehlikeli olduğunu duyurdu.

2010 yılında dahil olduğu soygun sırasında 26 yaşındaki kadın polis memurunun ölümünden sorumlu tutulan 45 yaşındaki Faid, 2010 yılında yazdığı kitapta suç dünyasını bıraktığını ilan etmişti.