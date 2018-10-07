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First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Afrika turuna Mısır'da devam etti. Önceki gün taktığı şapkayla çok konuşulan Trump, ABD Başkanı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr
android-time 11:29 7 Ekim 2018
Haberler Dünya
First Lady’den çarpıcı itiraf: Bıraksın diye yalvarıyorum
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Afrika turuna Mısır'da devam etti. Önceki gün taktığı şapkayla çok konuşulan Trump, ABD Başkanı'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

First Lady Melania Trump, tek başına çıktığı Afrika turunda Kenya’dan sonra Mısır’a geçti. Ülkede yoğun ilgiyle karşılanan Trump, başkent Kahire’de Mısır Devlet Başkanı Sisi ve eşiyle bir araya geldi.

Melania Trump ilk kez yalnız tura çıkıyor.

Melania Trump ilk kez yalnız tura çıkıyor.

Buluşmanın ardından kısa bir tura çıkan Trump, piramitleri ziyaret etti. Gezinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan First Lady, eşiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Trump, Büyük Gize Sfenksi önünde poz verdi.

Trump, Büyük Gize Sfenksi önünde poz verdi.

Dünya siyasetinde sosyal medyayı en aktif kullanan lider olan eşi Donald Trump’ı eleştiren Melania, “Ona telefonu elinden bırakması için yalvarıyorum, bu kadar çok tweet atmamasını söylüyorum. Beni bazen dinliyor, bazen de dinlemiyor” dedi.

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Eşine duygularını aktarmaktan çekinmediğini ifade eden Melania Trump, “Kendi fikirlerimi ve önerilerimi dürüstçe paylaşıyorum. Kimi zaman bunları dikkate alıyor, kimi zaman da almıyor. Ama önemli olan benim kendime ait duruşumu sergilemem” diye konuştu.

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Son güncelleme: android-time 11:3207.10.2018
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