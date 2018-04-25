First Lady’nin bu görüntüsü ABD’nin gündemi oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın, eski First Lady Barbara Bush'un cenazesindeki görüntüleri ABD'de gündem oldu.

Eski ABD başkanlarından George H.W. Bush’un eşi eski First Lady Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Bush’un, geçtiğimiz gün düzenlenen cenaze törenine eski başkan Barack Obama ile First Lady Melania Trump’ın sohbeti damga vurdu.

Obama’nın, genelde sert yüz ifadesiyle bilinen Melania Trump’ı gülümsettiği anlar hızla sosyal medyada yayıldı. Trump’ın gülümseyen fotoğrafıyla bir davetteki karesini yan yana koyan sosyal medya kullanıcıları, “Bu fotoğraflardan bir tanesi cenaze töreninde çekildi” ifadeleriyle Trump’ı “ti’ye aldı.”

Öte yandan Barack Obama’nın eşi Michelle’in de bu sohbet sırasında ‘sıkılmış’ görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.