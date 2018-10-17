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First Lady’nin uçağında panik anları… Kabini dumanlar sardı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. First Lady'nin Philadelphia'ya gittiği sırada kabini dumanlar sararken, uçak acil iniş yaptı.

Sozcu.com.tr
android-time 17:26 17 Ekim 2018
Haberler Dünya
First Lady’nin uçağında panik anları… Kabini dumanlar sardı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ı taşıyan uçakta korku dolu anlar yaşandı. First Lady'nin Philadelphia'ya gittiği sırada kabini dumanlar sararken, uçak acil iniş yaptı.

First Lady Melania Trump’ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.

Kabinin içini dumanların sarmasının ardından Trump’a Philadelphia ziyaretinde eşlik eden basın mensupları büyük panik yaşadı.

First Lady uçaktan böyle indi.

First Lady uçaktan böyle indi.

Uçakta bulunanlara ıslak havlu dağıtılırken, pilotlar acil iniş kararı aldı. Uçak Andrews Hava Üssü’ne geri dönerken, olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi.

Yapılan ön incelemede uçaktaki sorunun iletişim sistemlerindeki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirtildi.

 

 

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Son güncelleme: android-time 17:2817.10.2018
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