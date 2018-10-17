First Lady’nin uçağında panik anları… Kabini dumanlar sardı!

First Lady Melania Trump’ı taşıyan uçak, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü’nden havalanmasından kısa süre sonra havada tehlike atlattı.
Kabinin içini dumanların sarmasının ardından Trump’a Philadelphia ziyaretinde eşlik eden basın mensupları büyük panik yaşadı.
Uçakta bulunanlara ıslak havlu dağıtılırken, pilotlar acil iniş kararı aldı. Uçak Andrews Hava Üssü’ne geri dönerken, olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi.
Yapılan ön incelemede uçaktaki sorunun iletişim sistemlerindeki aşırı ısınmadan kaynaklandığı belirtildi.
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