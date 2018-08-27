Fotoğraftaki detay başını yaktı… Öyle bir hata yaptı ki…

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ohio'da bir çocuk hastanesini ziyareti sırasında Amerikan bayrağını yanlış çizmesi sosyal medyada viral oldu. Trump'ın yanlış renk kullandığı o anlar sonrası 'Trump'ın aklı nerede?' yorumları yapıldı.

Eski avukatının itirafçı olmasıyla adı son günlerde azledileceği yorumlarına neden olan ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

Eşi Melania Trump’la beraber Ohio’da bir çocuk hastanesini ziyaret eden Trump, çocuklarla zaman geçirip onlarla boyama yaptı.

Oldukça sıcak görüntülerin yaşandığı o anlarda ilginç bir detay ortaya çıktı. Gezide Başkan Trump’a eşlik eden Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex Azar’ın Twitter’da paylaştığı fotoğrafta Trump bir çocukla beraber çizim yaparken görülüyor.

Fotoğraftaki şaşırtıcı detay ise Trump’ın Amerikan bayrağını renklendirdiği sırada yanlış renk seçiminde bulunması. Trump’ın Amerikan bayrağının şeritlerinden birini kırmızı yerine maviye boyadığı gözlerden kaçmadı.

Bunun birçok Twitter kullanıcısı Trump’ı alay konusu yaptı. ‘Trump’ın aklı nerede?’ diyen kullanıcılar, ‘Amerikan bayrağını bile bilmiyor’ yorumunda bulundu.