Fransa, ABD’ye karşı birlik çağrısı yaptı

Avrupa Birliği’nin ABD’den bağımsız politika uygulayacağını belirten Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Almanya ile birlikte, ABD’nin yaptırımlarına rağmen çeşitli uluslararası projeleri finanse etmeyi mümkün kılacak mekanizma üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Le Maire, “Almanya’yla birlikte biz, bağımsız Avrupa ya da Fransız-Alman finans mekanizmasını geliştirme kararını aldık. Bu mekanizma, ABD’nin uyguladığı bölge ötesi yaptırımlarının ikincil mağdurları olmamızı engelleyecek” diye açıkladı.

“Ben, Avrupa’nın vasal toprak değil bağımsız kıta olmasını istiyorum” diyen Le Maire, “Bu da tamamen bağımsız finansal araçların olması anlamına geliyor, ki şu anda böyle araçlara sahip değiliz” diye ekledi.

İLGİLİ HABER ABD'den S-400 ve F-35 pazarlığı

ALMANYA’DAN DA BENZER AÇIKLAMA GELDİ

Sputnik’in haberine göre, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Maas da önceliklerinin ‘bağımsız ve güçlü Avrupa’ olduğunu açıklamıştı. Maas, ABD’den bağımsız hareket ederek çok taraflı dünya düzeninin korunmasına odaklanacaklarını söylemişti.