Fransa Cumhurbaşkanı’ndan olay görüntüler: Ülke bu kareyi konuşuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülke gündemine bomba gibi düşen görüntüleri nedeniyle zor günler yaşıyor... Geçen yıl Irma ve Maria kasırgalarıyla yerle bir olan Karayip adası Saint Martin'e giden Macron'u üstü çıplak işçiler karşıladı. Fotoğraflarda birinin el hareketi yapması ve cumhurbaşkanı karşısında üstsüz olması sosyal medyayı karıştırdı.

Diplomasi ve devlet geleneğinin üst seviyede olduğu Fransa, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Saint Martin Adası’ndaki temaslarını konuşuyor… Geçen yıl Maria ve Irma kasırgaları ile resmen yerle bir olan Saint Martin’e giden Macron’un görüntüleri tartışma yarattı.

Macron, bölgeyi teftiş ederken bölgede bulunan yetkililer ve işçilerle bir araya geldi. Çekilen fotoğraflarda işçilerin üstsüz olması Fransa’da tartışma yarattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, “Cumhurbaşkanının karşısına bu şekilde çıkılması kabul edilemez. Macron bu görevi saygın bir şekilde yapamayacak mı” ve “Diplomasi yerlerde. Gururumuz yok sayılıyor. Cumhurbaşkanının ceketi Macron’a büyük gelmiş” gibi yorumlarını yaptı.

Öte yandan çekilen fotoğraflardan birinde Macron’un yanındaki kişilerden birinin el hareketi yapması krizi büyüttü. Fransa basını bu fotoğrafı sert bir dille eleştirirken, Macron’un böyle bir kareye izin vermemesi gerektiğini yazdı. Çok sayıda Fransız da Macron’un böyle bir karede yer almasının uygunsuz olduğunu belirtti. Fransız siyasetçiler de Macron’u topa tuttu… Fransa’nın aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen sosyal medya üzerinde çekilen fotoğrafı paylaştı ve “Kelimeler yaşadığımız öfkeyi anlatamıyor. Fransa kesinlikle bunu hak etmiyor. Bu affedilebilir bir şey değil” dedi.