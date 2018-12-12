Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fransa teyakkuzda… Şehir merkezinde peş peşe operasyon ve baskın

Fransa'nın Almanya sınırındaki Strasburg kentinde dün gece yaşanan silahlı saldırı sonrasında bütün ülke ayakta... Noel için kurulan çarşı yakınlarındaki saldırıyı gerçekleştiren saldırganı arama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda polis ve ekip bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın devam ediyor.

Sozcu.com.tr
android-time 11:27
Haberler Dünya
Fransa teyakkuzda… Şehir merkezinde peş peşe operasyon ve baskın
Fransa'nın Almanya sınırındaki Strasburg kentinde dün gece yaşanan silahlı saldırı sonrasında bütün ülke ayakta... Noel için kurulan çarşı yakınlarındaki saldırıyı gerçekleştiren saldırganı arama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda polis ve ekip bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın devam ediyor.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, Strazburg kentindeki bir Noel açık pazarında silahlı bir kişinin dün üç kişiyi öldürdüğünü ve kaçan saldırganın 350 güvenlik görevlisi tarafından arandığını açıkladı. Castaner Srtasbourg’da yaptığı basın toplantısında, “Saldırgan iki kez güvenlik güçleriyle çatıştı” dedi. Bakan olayda 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Özel ekipler şehir merkezindeki bazı adreslere baskın yaptı.

Özel ekipler şehir merkezindeki bazı adreslere baskın yaptı.

Castaner, ülkede güvenlik riski düzeyinin yükseltildiğini, ülkenin diğer yerlerinde kurulan Noel pazarlarında güvenliğin artırıldığını ve sınır denetimlerini de sıkılaştırdıklarını belirtti. Fransa İçişleri Bakanı, Almanya sınırındaki Strazburg şehir merkezindeki silahlı saldırıda 3 kişinin öldüğünü; 12 kişinin de yaralandığını söyledi.  Noel için kurulan çarşı yakınlarında düzenlenen saldırıda failin kimliğinin bilindiği, arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

Strazburg'da yaşanan saldırı sonrasında arama çalışmaları devam ediyor.

Strazburg’da yaşanan saldırı sonrasında arama çalışmaları devam ediyor.

Saldırganı yakalama çalışmaları ilk aşamada şehrin güneyindeki Neudorf bölgesinde yoğunlaştı. Saldırı sonrası saatlerce şehir merkezindeki dükkan, bar ve tiyatro gibi binalarda mahsur kalanlar, şehrin kuzey yakası üzerinden evlerine ulaştı. Saldırının hemen ardından Alman polisi de Fransa’dan gelen araçlara yönelik kontrolleri sıkılaştırdı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 11:3012.12.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar