Fransa’da 2 yaşındaki göçmen çocuk polis kurşunuyla öldü

Fransa'nın kuzeyinde Dunkerque kenti yakınlarındaki Grande-Synthe kasabasında kampa dönüştürülen bir spor salonundan ayrılarak, ailesiyle birlikte bir kamyonetle Belçika sınırını geçmek isteyen 2 yaşındaki göçmen kız çocuğu Mawda, polis ve kamyonet arasındaki kovalamaca sırasında can verdi.

Ege sularında can veren Aylan Kurdi gibi Avrupa yolculuğunu tamamlayamadan hayata veda eden küçük Mawda, umut yolculuğunda can veren binlerce çocuk arasına katıldı. Otopsi raporu Belçika’da can veren 2 yaşındaki talihsiz kız çocuğunun yanağına isabet eden bir kurşun sonucu yaşamını yitirdiğini ortaya koydu. Kurşunun kamyoneti kovalayan polislere ait olup olmadığını kesinleştirmek için balistik inceleme yapılıyor.

Geçtiğimiz Perşembe sabahı, Fransa’dan Belçika’ya geçmek isteyen 30 Iraklı Kürt göçmeni, Grande-Synthe kasabasında, göçmen kampına dönüştürülen spor salonunu bir kamyonetle terkederek sınırı geçmeye çalıştı. Kamyonetin göçmen taşıdığını tespit eden Belçika sınır polisi peşlerine düşünce, göçmenlerle, 15 kadar polis aracı arasında amansız bir kovalamaca başladı. Kamyoneti durdurmayı başaramayan polis ateş açınca, göçmenler, pencereden çocukları göstererek araçta çocuk olduğunu anlatmak istediler. Ancak Brüksel sınırını geçtikten sonra Namur ve Maisieres kentleri arasında yaşanan korkulu kovalamaca sırasında, Mawda annesinin kucağındayken kurşunlara hedef oldu. Küçük göçmen, hastaneye götürüldüğü ambulansta can verdi.

Otopsi kurşun yarası aldığını ortaya çıkardı

Mons polis yetkilisi Frederic Bariseau ilk açıklamada Mawda’nın kurşun yarasıyla ölmediğini açıklarken, savcılık da çocuğun aracın hızlı kullanılması nedeniyle kafasını çarparak ölmüş olabileceğini de içeren 3 farklı olasılık sıraladı. Ancak bu açıklamaların ardından yapılan otopside talihsiz bebeğin yanağına denk gelen kurşun yarası nedeniyle can verdiği ortaya çıktı.

Kurşunun kamyoneti kovalayan polislere ait olup olmadığını belirlemek üzere balistik inceleme yapılıyor. Açılan soruşturma çerçevesinde, çevirmen aracılığıyla alınan ilk ifadelerde kamyonetin, İngiltere’ye gitmek için bekleyen bir kamyona ulaşmaya çalıştığı belirlendi.

Göçmenlerden öfkeli eylem

Küçük kızın öldüğü haberini alan Grande-Synthe kasabasında kalan diğer Kürt göçmenler Perşembe gecesi öfkeli protesto gösterileri düzenledi. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 60 kadar Iraklı Kürt göçmen, kent yakınlarından geçen A-16 otoyolunu iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Gösteriye müdahale eden polis, 20 kadar kişiyi “trafik akışını durdurmaya çalışmaktan” gözaltına aldı.

Mawda'nın ailesi Brüksel’i terkedecek

Belçika savcılığı Mawda’nın ölümü konusunda soruşturma başlattı. Ailesi ise kaçmaya çalışan diğer göçmenlerle tutukevinde bulunuyor. Küçük Mawda’nın bedeni 23 Mayıs’ta Louviere’deki ‘Jolimont Kimsesizler Mezarlığı’nda’ toprağa verilecek. Belçika otoriteleri, cenaze töreninin hemen ardından Mawda’nın ailesinden Belçika’yı terketmesini istemeye hazırlanıyor.

Sosyal medyadan öfke yağdı

Bu arada Belçika’da sosyal medya üzerinden hafta sonu boyunca Mawda’nın ölümüne tepki yağdı. Pek çok kişi Twitter üzerinden “İşte Avrupa’nın göçmenlere nasıl davrandığının” kanıtı derken, bir grup da “Belçika’yı göçmenlere yardım etmek için daha fazla sorumluluk almaya” davet etti. Twitter’da polisin tavrına da öfke yağdı. Eski Başbakan Guy Verhofstadt, Twitter hesabından, “Mawda’nın ölümü karşısında şoktayım. Polis, Avrupa’nın ortasında göçmen haklarına kurşun sıkıyor” dedi. Bazı kullanıcılar, “Polis nasıl olur da göçmenlere ateş açar” derken, bir grup sosyal medya kullanıcısı da, Belçika halkının ve insanlığın böylesine bir trajediye sessiz kalmalarını eleştiren mesajlar yayınladı.