Fransa’da akaryakıt fiyatları: Paris petrol zammı protestosunda insanlar neden sarı yelek giyiyor?

Fransa'nın başkenti Paris’te akaryakıta yapılan zammı protesto etmek için yaklaşık yüz bin kişi Fransa'da sokaklara çıktı. Paris'ta sarı yelek giyerek gösteriye yapan protestoculara polis müdahale etti. Peki Fransa'da akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam geldi? Protestocular neden sarı yelek giyiyor?

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamları eleştiren eden Sarı Yelekliler, başkent Paris’te protestolarına devam ediyor. Polis’in belilrediği alan dışında akaryakıt zammını protesto etmek isteyenler ile polis arasında arbede çıktı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANMIŞTI?

Fransa'da akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte 2000'lerin başından beri en yüksek fiyata çıktı… Son 12 ay içerisinde dizel akaryakıta yüzde 23 zam yapılırken bir litre dizel yaklaşık 1.5 euro (yaklaşık 9 TL) oldu. Macron yönetiminin doğaya verilen zararı azaltmak için hidrokarbon vergisi oluşturması, çevrecilerin takdirini toplarken, otomobil sahiplerinin tepkisini çekmişti. Hidrokarbon vergisi dizelde litre başına 7.6 Euro sent ve benzinde 3.9 Euro sent artırılmıştı.

Fransa'da sarı yeleklilerin sokağa dökülmesine sebep olan yeni zam dalgası ise 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girecek. Bu yeni zamlarda dizelin fiyatı 6.5 Euro sent artacak ve petrol 2.9 Euro sent artacak.

NEDEN SARI YELEK GİYİYORLAR?

Fransa'da geçen hafta başlayan protesto gösterilerinin en dikkat çekici unsuru, binlerce kişinin sarı yelek giymesi. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da göstericiler, Fransa'daki araçlarda zorunlu olarak bulundurulması gereken sarı yelekleri giydi. Bu yelekler, trafik sırasında olası bir acil durum veya kaza sırasında ve sonrasında yardımcı ve fark edilebilir olmak için giyiliyor.