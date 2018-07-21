Fransa’da Benalla krizi büyüyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Güvenlik Sorumlusu olarak görevlendirdiği Alexandre Benalla’nın ortaya çıkan skandal 1 Mayıs görüntülerinden sonra, Benalla’ya kimseye verilmeyen ayrıcalıklar sağlandığı öğrenildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘Güvenlik Görevlisi' olarak görevlendiği 26 yaşındaki Alexandre Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinde çevik kuvvet kılığına girip, protestocuları dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Benalla'ya kimseye tanınmayan ayrıcalıklar sağlandığı öğrenildi. Seçim sürecinde Macron'a en yakın adam olarak bilinen Benalla'nın Cumhurbaşkanlığında kendisine özel bir görev oluşturup “Görev Sorumlusu” ismi altında flu bir mesleğe sahip olduğu ve kendisine en üst düzey komutanlara bile verilmeyen donanımlı ve polis çakarları bulunan özel araç tahsis edildiği öğrenildi.

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Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerinden sonra eylemci dövdüğü görüntülerin bulunduğu Paris Belediyesi güvenlik kameralarının görüntülerini, 3 polis memuru yardımı ile teslim aldığı aktarıldı. Görüntüleri Benalla'ya teslim eden 3 polis memurunun gözaltına alındığı açıklanırken Benalla'nın görüntüleri neden talep ettiği ise henüz açıklanmadı. İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un meseleyi 2 Mayıs'ta öğrendiğinin ortaya çıkmasından sonra Fransız Milletvekilleri, Benalla'ya neden bir yaptırımda bulunulmadığını sorguladı.

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Ulusal Meclis'in soruşturma yetkisine sahip tek kuruluşu olan Yasalar Komisyonu Başkanı Yael Braun-Pivet mecliste soruşturma komisyonu oluşturulduğunun ve Pazartesi sabahı İçişleri Bakanının bu komisyon tarafından sorguya çekileceği açıkladı. Senatonun da bir komisyon kurduğu bildirilirken o komisyonun da yine İçişleri Bakanını ayrıca sorgulayacağı açıklandı. Fransa turuna çıkan ve açıklama yapması merakla beklenen Başbakan Edouard Philippe de her salı günü mecliste gerçekleşen “hükümete sorular” seansında mesele hakkında açıklama yapacağını duyurdu. Benalla meselesi hakkında savunmasını sunan Elysee Cumhurbaşkanlık Sarayı olayın öğrenilmesi üzerine 4-19 Mayıs arası Benalla'ya uzaklaştırma cezası verildiği ve görevinin düşürülerek “Elysee Sarayı içinde organizasyon görevlisi” olduğu ifade edildi. Öte yandan Mayıs ayından bu yana Benalla'nın birçok dış etkinlikte Macron ile beraber görülmesi ile Elysee Sarayı'nın açıklamasını yalanladı.

Konuyu tartışmaya devam eden muhalefet liderleri skandalın büyüklüğüne dikkat çekti. Komünist Parti Baş Eğmeyenler lideri Jean Luc Melenchon meseleyi ABD'nin Watergate skandalına benzetti. Macron'un Cumhurbaşkanlık seçimlerindeki en güçlü rakibi aşırı sağcı parti Ulusal Cephe'nin lideri Marine Le Pen ise son günlerdeki sessizliğini bozarak “Bu olay artık Benalla meselesi değil Macron meselesi oldu. Macron, çok yakını olan Benalla'ya neden bu kadar yetki ve avantaj verdiğini açıklaması gerek” ifadesinde bulundu. İHA