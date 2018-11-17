Fransa’da benzin ve motorin zamları isyana yol açtı

Hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergilere tepki gösteren yüzbinlerce Fransız eylemci, farklı kentlerde protestolar düzenledi. Ülkenin güneyindeki Savoie bölgesindeki protestolar sırasında yaşanan bir kaza ise, 63 yaşındaki bir eylemcinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Ülkenin güneyindeki Savoie bölgesinde yaşanan olayda, anayolu ablukaya alan protestocuların ortasında kalan bir kadın panikleyerek yanlışlıkla gaza bastı ve eylemciler arasındaki Chantal Mazet’ye çarptı. Mazet, olay yerinde yaşamını yitirdi.

244 BİN GÖSTERİCİ SOKAKTAYDI

Cumartesi günü “sarı yelekliler” hareketi çatısı altında sosyal medya üzerinden örgütlenen eylemciler 2 bin farklı noktada protesto düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 244 bin protestocunun katıldığını, 106 kişinin yaralandığını, 52 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı. Savoie yerel yetkilisi Louis Laugie ise, bir eylemcinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası bir açıklama yaptı.

Laugie, kazayı yapan şoförün kızını hastaneye götürürken bir kavşakta protestocular tarafından durdurulduğunu ve aracını yolun kenarına çekmeye çalıştığında protestocuların elleriyle arabasına vurmaya başladığını söyledi. Panikleyen kadının gaza bastığı ve protestocuya çarptığı belirtildi.

Kaza nedeniyle şoka uğrayan kadın gözaltına alındı.

YEŞİL VERGİ İSYANI

Dizel kullanımının yaygın olduğu Fransa’da “yeşil vergi” adı altında dizel yakıta yüzde 23 zam, benzine ise yüzde 15 zam yapılacağı haberleri, göstericileri sosyal medyada harekete geçirdi.

BBC’nin aktardığı verilere göre, dizel fiyatları geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi ve son 8 yılın zirvesine ulaştı. Fosforlu yelekler giyen bu protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akaryakıt zammına ve ülkedeki hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Macron’u sıradan insanların dertlerine sırtını çevirmekle suçlayan bazı eylemciler ise istifa çağrısında bulundu. Göstericilerin anayolları, otoyolları ve gişeleri kapaması sonucu, öfkeli sürücüler protestocular arasından geçmeye çalıştı.

Güvenlik yetkilileri kaos yaşanan bazı bölgelerde göstericilere biber gazıyla müdahale etti. Fransız polisi, ülke çapındaki gösterilerde en az 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi.