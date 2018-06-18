Fransa’da binlerce insan Engin için yürüdü

Fransa'nın Marsilya kentinde 25 Mayıs gecesi uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Engin Güneş için düzenlenen "beyaz yürüyüşe" binlerce kişi katıldı.

Yerel La Provence gazetesinde yer alan haberde, 25 Mayıs gecesi bir spor derneğine ait kafeteryada otururken kurşunların hedefi olan 28 yaşındaki otobüs sürücüsü Engin Güneş için şehrin kuzey bölgesinde yürüyüş düzenlendiği belirtildi. Haberde, Güneş’in ailesi ve arkadaşları tarafından, şehirde çeteler arasındaki silahlı hesaplaşma ve yetkililerin buna sessiz kalmasını protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

Plan d'Aou Mahallesi’nde toplanan göstericiler, üzerinde Engin Güneş’in fotoğrafı ve “bir daha asla” yazan beyaz tişörtlerle spor kompleksine yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda Marsilya’nın bir bölümünde şiddet ve uyuşturucu çeteleri nedeniyle devletin otoritesini kaybettiğine işaret edildi. Yürüyüşe katılan çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Marsilya Belediye Başkanı Jean-Claude Gaudin’i hedef alarak çeteler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Engin’e ve ailesine kayıtsız kalındığını belirtti.

Yürüyüşe katılan Bölge Senatörü Samia Ghali, Cumhurbaşkanı Macron’a mektup yazarak Güneş ailesini Elysee Sarayı’nda kabul etmesini talep etti. Marsilya’nın bazı bölgelerinde şiddet ve otorite yetersizliğinin sıradan hale geldiğine işaret eden Ghali, “Marsilya’daki bu şiddet olaylarında hayatını kaybedenlerin ‘gerçek kurbanlar’ olarak kabul edilmesi gerektiğini” kaydetti.

Uzun yıllar önce Fransa’ya göç eden Bayburtlu bir ailenin en küçük ve tek erkek çocuğu olan Engin Güneş’in 5 ablasının, İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek için gelecek günlerde Paris’e gidecekleri ve Elysee Sarayı önünde benzer bir gösteri yapacakları öğrenildi.