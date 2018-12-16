Fransa’da dünkü gösterilerde 242 gözaltı!

Fransa'da sarı yeleklilerin dün ülke genelinde düzenledikleri gösterilerde çıkan olaylarda 9 kişinin yaralandığı, 242 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

BFMTV televizyonun haberine göre, dünkü gösteriler sırasında çıkan olaylarda 9 kişi yaralandı, 351 kişi karakollara götürüldü ve 242 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde yapılan gösterilere 66 bin kişi katıldığı açıklamıştı. İçişleri Bakanı Christophe Castaner, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, gösterilerde çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 8’e yükseldiği belirtmişti. Geçen haftaki eylemlere 136 bin kişinin katılmış, çıkan olaylarda bin 700’den fazla kişinin gözaltına alınmıştı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen dün ülke genelinde devam etti. Macron’un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris’te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı’nda toplanmıştı. Göstericiler ile polis arasında sık sık gerginlik yaşanmıştı. Sabah saatlerindeki ilk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteride polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla karşılık vermişti. Bu sırada gözünden yaralanan bir gösterici ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Protestocular, atılan biber gazı kapsülünün bir göstericinin gözüne isabet ettiğini öne sürmüştü. Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ile çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken çok sayıda metro hattı da kapatılmıştı. Ülke genelindeki cadde ve yollarda 199 blokaj eylemi yapılmıştı.

ÜLKE GENELİNDE GÖSTERİ

Başkent Paris’in yanı sıra ülkenin diğer kesimlerinde de “sarı yelekliler” sokağa çıkmıştı. Fransa’nın Saint-Etienne kentinde yapılan eylemde göstericiler ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanmıştı. Arles kentinde ise yol ve caddelerde blokaj eylemi yapan göstericiler lastik yakmıştı. Nantes’ta ise eylemciler, bir aracı ateşe vermişti.

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89 BİN POLİS, 14 ZIRHLI ARAÇ

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaptı, Paris’i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç korudu. Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron’un kurucu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Bruno Questel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin cuma akşamı Bourgtheroulde’daki evinin önünde av tüfekleriyle havaya 6 el ateş açtığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtmişti.

PROTESTOLAR

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen “sarı yelekliler”in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi. Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor. Sarı yelekliler, bunun yanında ülkede hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.