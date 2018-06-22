Fransa’da gündem kenevir-kafe… İnsanlar metrelerce kuyrukta bekliyor

Avrupa'nın bazı kentlerinde müşterileri ağırlayan uyuşturucu maddelerinin kullandığı kafeler Fransa'nın başkenti Paris'te de yaygınlaşmaya başladı. Kasım ayında Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan kafelerde kenevir satılıyor.

Fransa’da belli bir oranda etkisi azaltılmış uyuşturucunun satışının yasal hale gelmesinin ardından Fransa’da gündem önünde metrelerce kuyruk olan Cofyshop. Haber ajansı ABACA, Fransa’nın başkenti Paris’teki bir kafeyi görüntüledi. Paris’in son dönemde gençler arasında popüler olan 11. bölgesinde açılan Cofyshop isimli mekan önünde her gün uzun kuyruklar oluşuyor. Uluslararası basının da büyük ilgi gösterdiği mekanın sahibi ise Joaquim Lousquy isimli 29 yaşındaki bir girişimci.

Bu mekanın popüler olmasının ve bu kadar büyük bir ilgi gösterilmesinin sebebi ise satılan ürün… Cofyshop’ta Hint kenevirinin içinde de bulunan cannabidiol maddesinin bulunduğu uyuşturucu madde satan mekanın sahibi, “Ürünlerimizin uyuşturucu meraklılarına ya da uyuşturucu bağımlılarına yönelik değil. Ağrıyı dindirmek için kullanılabilir, sakinleşmek için kullanılabilir. Fransız yetkililer yasaları yumuşatınca ben de bu işe girmenin mantıklı olduğunu düşündüm” dedi.

Hint kenevirinin düşük etkili bir versiyonunun satıldığı ve 2.3 gramının yaklaşık 30 euroya satıldığı ürünler bölgede yaşayanlardan tepki çekse de dükkan önünde uzun kuyruklar oluşması büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Bazı Parisliler evlerinin hint keneviri koktuğunu söylerken, yerel basına konuşan bazı mahalle sakinleri de dükkan önünde uzun kuyruklar olmasından dolayı rahatsız olduklarını açıkladı.

Mekanın sahibi Joaquim Lousquy’un ilk tartışmalı mekanı değil bu. Fransa’nın ilk seks mankeni mağazasını açan isim olarak ünlnene Lousquy, gerçek boyutlardaki silikon seks mankenlerini saati yaklaşık 100 euroya kiralıyordu. Cofyshop’ta etkisi azaltılmış uyuşturucunun yanı sıra şurup, masaj yağı ve çay yapım setinin de satıldığı belirtildi. Lousquy, ürünlerin İsviçre’den ithal edildiğini söylerken, kuyruktaki bazı müşteriler, “Ben içinde bir miktar cannabidiol olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla etkisi olacak mı merak ediyorum. O yüzden sıraya girdim” yorumunu yaptı.

Fransa’da geçtiğimiz aylarda onaylanan yasa ile içerisinde yüzde 0.2’den daha az oranda tetrahydrcocannabinol maddesi bulunan kenevirin satışına onay verilmişti.