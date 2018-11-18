Fransa’da protestocuyu ezerek öldüren kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Fransa’da Cumartesi günü başlatılan “Sarı Yelekler” eylemleri sırasında bir katılımcıyı aracı ile ezip öldüren kadın sürücü hakkında “silahlı şiddet ile kasıtsız adam öldürme” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fransa'da Cumartesi günü başlatılan “Sarı Yelekler” eylemleri sırasında bir katılımcıyı aracıyla ezip öldüren kadın sürücü hakkında “silahlı şiddet ile kasıtsız adam öldürme” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Çocuğunu hastaneye götürürken yolu kapatan 63 yaşındaki kadın eylemcinin üzerine panikleyip araç süren kadının gözaltından çıktığı fakat hakkında yasal takip başlatıldığı öğrenildi. Hastalanan kız çocuğunu doktora götürdüğünü söyleyen kadın sürücü eylemcilerin yolu kesmesi ve aracını yumruklamasının üzerine paniklediğini ve cipiyle gaza bastığını, bu şekilde önünde duran eylemciyi istemeden ezdiğini açıkladı. Öte yandan, olay yerinde can veren 63 yaşındaki eylemcinin kızı ise basına yaptığı açıklamada Sarı Yelekler eylemine katılmaya devam edeceğini duyurdu. İHA

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.