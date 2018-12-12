Fransa’daki saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Paris Savcısı Remy Heitz, Strazburg'da yaşanan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, terörün yeniden ülkesini vurduğunu belirtti. Heitz, söz konusu saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında "Terör yeniden ülkemizi vurdu" diyerek, tehdidin devam ettiğini söyledi.

Savcı Heitz, saldırganın 29 yaşındaki Cherif C. olduğunu, şüphelinin daha önce hırsızlık ve tecavüz suçlarından Fransa, Almanya ve İsviçre’de mahkeme tarafından 27 kez cezalandırıldığını belirtti.

Saldırganın hapiste radikalleştiğini ifade eden Heitz, şüphelinin “Fiş S” olarak adlandırılan takip edilen kişiler arasında bulunduğunu ve aynı zamanda Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSİ) de takibinde olduğunu söyledi. Heitz, saldırganın yakalanması için arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Saldırganın taksiyle kaçmadan önce askerlerin açtığı ateş sonucu kolundan yaralandığı bilgisini veren Heitz, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin beyin ölümünün gerçekleştiğini ve 6’sı ağır 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

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4 KİŞİ GÖZALTINDA

Heitz, bu gece yapılan operasyonlarda saldırganın yakınlarından 4 kişinin gözaltına alındığını ve Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin konuya ilişkin soruşturma açtığını vurguladı.

Bu arada, Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un saldırganın yakalanmasına yönelik operasyon devam ederken açıklama yapmayı tercih etmediğini belirtti. Griveaux, Macron’un siyasetçileri de sükunete çağırdığını söyledi.

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AİLE ÜYELERİ SORGUDA

Saldırganın anne, babası ve iki erkek kardeşinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını bildiren polis saldırganın Almanya’ya kaçmış olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. AA