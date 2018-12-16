Fransa’dan Strazburg saldırganı hakkında skandal açıklama!

Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen silahlı saldırının zanlısı hakkında skandal bir açıklama yapıldı. IŞİD tarafından üstlenilen saldırı sonrası Fransız medyasına konuşan bazı siyasetçiler saldırıyı düzenleyen Cherif Chekatt'ın alnındaki secde izinin 'terörist olduğunun kanıtı' olduğunu savundu.

Saldırının yaşandığı gün, Fransız emniyet yetkilileri baş zanlının kimliğini fotoğrafıyla birlikte paylaştı.

Yetkiler olayın terör saldırısı olup olmadığını henüz bilmedikleri açıkladıklarında, bazı siyasetçiler, Cherif Chekatt'ın alnındaki ‘secde’ izinin, terörist olduğunu kanıtladığını iddia etti.

Merkez sağdan Fransız milletvekili Meyer Habib konuya ilişkin yaptığı yorumda, “Zanlı rastgele sivil öldürdü, radikal İslamcı olarak biliniyor ve alnında secde izi var, yani terörist olduğuna dair hiç bir şüphe yok” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada, Chekatt’ın alnındaki siyah izin, çok fazla namaz kılmasından kaynakladığı yorumları geldi.

“La motivation terroriste n’est pas encore établie” @NunezLaurent ! Il tue des civils au hasard #MarcheDeNoel, cal sur le front, fiché S pour radicalisation! #attentat #Strasbourg Que vous faut-il de plus ? #retentionadministrative d’urgence! pic.twitter.com/QqD5Ly2RWI — Meyer Habib (@Meyer_Habib) 12 Aralık 2018

CNEWS televizyonuna konuşan tarih profesörü Barbara Lefebvre, radikal İslamcıların, Kur’an'ın bir ayetine dayanarak, alınlarında bir izin oluşması için, secde yaptıklarında alınlarını bilerek sert bir yere sürttüklerini öne sürdü. Lefebvre, “Yüzünde bu iz oluşan Müslümanların dindar ve çok ibadet ettikleri düşünülüyor” diye konuştu.

DİNDAR DEĞİLDİ İTİRAZLARI

Sosyal medyada bu görüşü paylaşmayan birçok kişiyse, Cherif Chekatt'ın dindar olmadığını ve birçok kez ağır suç işlediğini ileri sürdü. Ayrıca ayetteki söz konusu izin, “Maddi değil aksine manevi bir iz olduğunu ve kıyamette namaz kılanların tanınmasını sağlayan işaret olduğunu” iddia etti.

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“MAHSUS YÜZLERİNİ SÜRTÜYORLAR”

Euronews’te yer alan habere göre, İnsan Hakları İzleme Örgüt Kuzey Afrika ve Orta Doğu Bölümü yetkililerinden Ahmet Benchemsi, Twitter’den paylaştı yorumda, “Büyük annesinin, 60 yıldır namaz kıldığını ama hiç bir zaman alınında iz oluşmadığı ve bazılarının gösteriş için özellikle yüzlerini sürttüklerini” ifade etti.

Strazburg saldırısında ne olmuştu?

Strazburg’da Place Kleber’de kurulan Noel pazarının yakınlarında 11 Aralık Salı akşamı gerçekleşen olayda zanlı Cherif Chekatt etrafa rastgele ateş açmıştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Olayın ardından çıkan çatışmada polis tarafından yaralanan Cherif Chekatt, bir taksi şoförünü rehine alarak kaçmayı başarmıştı. Saldırının ardından terörle mücadele eylem planının ‘acil saldırı uyarısı’ seviyesine yükseltilmişti.

Saldırının baş zanlısı Cherif Chekatt 48 saatlik kaçışının ardından perşembe akşamı saldırıyı gerçekleştirdiği bölgenin sadece 2 kilometre ötesinde polis tarafından yapılan bir operasyonla öldürülmüştü. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti.

Paris Başsavcılığı, şüphelinin daha önce Fransa’da, Almanya’da ve İsviçre’de 27 kez mahkum edildiğini açıkladı.

Alman makamlarınca 2016 yılında Chekatt’ın suç işlemeye son derece eğilimli olduğu ve maddi kazanç uğruna ilerde de suç işleyebileceği rapor edilmişti.

Yıllardır İslamcı terör eylemlerine sahne olan Fransa'da şimdiye kadar 250'ye yakın kişi hayatını kaybetti.