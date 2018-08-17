Fransa’nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasak!

Fransa'nın doğusundaki Besançon kenti belediyesi, dilencilik faaliyetlerinin önüne geçmek amacıyla sokakta oturmayı ve alkol almayı yasaklayan bir kararı kabul etti.

France Info’da yayınlanan habere göre, Besançon Belediyesi, özellikle yaz aylarında sayısı artan sokak dilencilerini caydırmak amacıyla ilginç bir karar aldı. Besançon Belediye Başkanı Jean-Louis Fousseret de şehrin büyük bölümünde geçerli olacak sokakta oturma, uzanma, alkol alma ve toplanmayı yasaklayan belediye meclisi kararını imzaladı.

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HAFTANIN 6 GÜNÜ GEÇERLİ OLACAK

İlk etapta 30 Eylül’e kadar uygulanacak karar, pazar hariç haftanın 6 günü 10.00-20.00 saatlerinde geçerli olacak, daha sonra gerek görülmesi halinde yeniden uzatılabilecek.

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38 EURO CEZA

Fousseret’in şehrin kalabalık sokak ve meydanlarında oturan, alkol alan ve dilencilik yapan kişilerin yaya trafiğini olumsuz etkilediğine dair görüşlerine de yer verilen haberde, yasağa karşı gelenlerin 38 euro para cezasına çarptırılacağı kaydedildi. AA