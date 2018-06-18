Fransa’nın terör örgütüne destek vermesi Twitter’da ifşa oldu

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'nin Daşişa kasabasında terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile iş birliği içinde olduğunu kabul etti.

IŞİD Karşıtı Koalisyonun resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye’de IŞİD’e karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altında, 3 Haziran’da Suriye-Irak sınırındaki bazı

bölgelerde IŞİD’e karşı başlatılan “Toparlama Operasyonu”nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (IŞİD’E ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Böylelikle Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye’de PKK/YPG’nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Daşişa’nın ilk kez IŞİD’in kontrolünden çıktığını belirtti. McGurk, son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ana omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin bu ilerlemeyi sağladığını savundu.