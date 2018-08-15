Fransa’yı ayağa kaldıran uygulama… Şehrin her yerine yerleştirdiler

Fransa'nın başkenti Paris'te bazı noktalara konulan pisuvarlar halkın tepkisini çekiyor. Uygulamayı cinsiyetçi ve iğrenç olarak niteleyen kimi Parisliler imza kampanyası başlatmaya hazırlanıyor.

Paris’in bazı bölgelerinde yaygın idrar kokusuna karşı çözüm olarak geliştirilen pisuvarlar şehrin önemli noktalarında hizmet vermeye başladı. Kırmızı renkli, çiçekli pisuvarların başında idrarla sulanan çiçekler de bulunuyor.

Ancak uygulamadan rahatsız olan Parisliler de var. Başkentin Saint-Louis semti sakinleri, Notre Dame Katedrali yakınlarına yerleştirilen pisuvarların kaldırılmasını istiyor. Pisuvarların sık sık turist botlarının geçtiği Seine nehri kıyısı ile ünlü müze ve otellere yakın yerlere konulması tepkilerin daha da büyümesine neden oluyor.

Fransızca ‘Uritrottoir’ denilen pisuvarlara aynı zamanda feminist gruplar tarafından cinsiyetçi eleştirileri yapılıyor. Femmes Solidaires adlı feminist grup üyesi Gwendoline Coipeault, sadece erkeklerin kullanabildiği uygulama için, “Bu projenin cinsiyetçi yanı şu; erkekler kendilerini kontrol edemiyor ve tüm toplum onlara uymak zorunda” ifadesini kullandı.

Uygulamayı savunan Paris’in 4. Bölge Belediye Başkanı Ariel Weil ise idrar kokusunun ciddi bir soruna dönüştüğü bölgelerde bu uygulamanın çözüm olabileceğini belirtiyor.