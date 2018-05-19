Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı

Fransa'da, Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Mahcubi, "Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık" dedi.

Fransa'da Dijital Gelişmelerden Sorumlu Bakan Münir Mahcubi eşcinsel olduğunu açıkladı. Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü vesilesiyle açıklama yapan Mahcubi, homofobik saldırıların yükselişte olduğu bir dönemde eşcinsellere daha fazla görünürlük sağlamaya yardım edeceğini söyledi.

34 yaşındaki Mahcubi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Homofobi bizi bazen, sadece nefretten kaçınmak için adapte olmaya ve yalan söylemeye zorlar. Homofobi, topluma zarar veren bir hastalık; okulları istila ediyor, aileleri zehirliyor, arkadaşlarınızı kaybetmenize yol açıyor” ifadelerini kullandı.