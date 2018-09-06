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Fransız Bakan Le Drian’dan flaş İdlib açıklaması!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Durumun endişe verici ve kritik olduğunu belirten Le Drian, "Suriye'deki durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada" dedi.

android-time 23:34 6 Eylül 2018
Haberler Dünya
Fransız Bakan Le Drian’dan flaş İdlib açıklaması!
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Durumun endişe verici ve kritik olduğunu belirten Le Drian, "Suriye'deki durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada" dedi.

Le Drian, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile basın toplantısı düzenledi.

Suriye’deki gelişmeleri değerlendiren Le Drian, ülkesinin, Idlib’de kimyasal silah kullanılması halinde müdahale edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, “Fransa’nın uluslararası anlaşmalara yönelik tavrında herhangi bir değişiklik söz konusu değil.” cevabını verdi.

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Le Drian, “Idlib’deki durum oldukça endişe verici. İdlib 3 milyon sakini, 700 bin de göçmeni ve binlerce teröristi barındırıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“PATLAMAYA HAZIR BİR NOKTADA”

Meselenin siyasi yoldan çözülmesi çağrısında bulunan Le Drian, “Suriye’deki durum, insani ve askeri açıdan patlamaya hazır bir noktada.” ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Reuters

Fotoğraf: Reuters

Doğu Akdeniz’de hidrokarbon araştırmalarına ilişkin konuşan Le Drian, “Doğu Akdeniz’deki bu yeni kaynakların kullanılarak bölgede ekonomik büyümenin gerçekleşmesi için anlaşma ve ortak faaliyetlerin sağlanması ile ortak çıkarlarımızın korunması gerekli.” diye konuştu.

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Le Drian, anlaşmazlıkların aşılması konusunda Yunan mevkidaşıyla hemfikir olduklarını belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı, daha sonra Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile kısa bir görüşme gerçekleştirdi. AA

Son güncelleme: android-time 23:3706.09.2018
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