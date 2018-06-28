Fransız çimento devine IŞİD soruşturması

Fransa'da, savcıların "Suriye'de IŞİD militanları dahil birçok teröristi finanse etmekle" suçladıkları çimento devi Lafarge şirketi hakkında soruşturma açıldı. Lafarge'a yönelik diğer suçlamalar, "insanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak" ve "Suriye'de insan hayatını tehlikeye atmak."

Suriye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için aralarında IŞİD’in de bulunduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülen Fransız çimento devi Lafarge hakkında soruşturma açıldı. Fransız basınında yer alan haberlere göre, Lafarge şirketi hakkında “terör örgütüne finans sağladığı”, “başkalarının hayatını tehlikeye attığı” ve “insanlığı karşı işlenen suçlarda suç ortağı olduğu” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İLGİLİ HABER Son dakika... Ebu Hanzala kod adlı IŞİD üyesi için karar verildi 8 ESKİ YÖNETİCİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI Fransız çimento şirketinin 30 milyon avro için adli denetime tabi tutulduğu ifade edildi. Şirketin 2011-2014 yıllarındaki faaliyetleri kapsamında 8 eski yöneticisi hakkında geçen aylarda soruşturma başlatılmıştı. İLGİLİ HABER Fransa'dan savaş çıkabilir açıklaması “KABUL EDİLEMEZ” Lafarge Yönetim Kurulu Başkanı Beat Hess, basına yaptığı açıklamada, şirketin “kabul edilemez” hataları olduğunu ve Suriye’den geç çekildiğini söylemişti. 2017’de açılan soruşturma kapsamında geçen ay çimento şirketinin genel merkezine operasyon düzenlenmişti. Şirketin Belçika’nın başkenti Brüksel’deki yan kuruluşunda da benzeri operasyon yapılmıştı. Lafarge’ın Suriye’deki faaliyetlerini sürdürebilmek için IŞİD’in de aralarında olduğu terör gruplarına haraç verdiği ileri sürülmüştü. AA