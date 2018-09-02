Fransız Dışişleri Bakanı Esad’ın savaşı kazandığını söyledi

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, uzun yıllardır süren Suriye iç savaşını Esad'ın kazandığını ancak Esad'ın barışı sağlamak için uluslararası toplumla ortaklık yapması gerektiğini söyledi.

Radyo istasyonu France-Inter’e konuşan Le Drian, Suriye’de 7 yıldır devam eden iç savaş için “Esad savaşı kazandı. Bunu ifade etmemiz gerek. Ama barışı kazanmadı” dedi. Le Drian, Suriye’ye kalıcı barışın ancak uluslararası toplumun aracılık sağladığı bir siyasi süreçle elde edilebileceğini vurguladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, kısa süre içerisinde başlaması beklenen İdlib harekâtı hakkında da konuşan Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye silahlı güçlerini ve müttefiklerini bir kez daha kimyasal silah kullanımı konusunda uyardı.

Le Drian, Suriye’deki silahlı muhaliflerin elinde kalan son büyük yerleşim yeri olan İdlib’de kimyasal silah kullanılması halinde Batılı güçlerin buna karşılık vereceğini ifade etti.

İdlib’de yaklaşık 3 milyon sivilin yaşadığı tahmin ediliyor ve Birleşmiş Milletler geniş kapsamlı bir askeri harekât durumunda 1 milyona yakın sivilin Türkiye’ye kaçmaya çalışabileceği uyarısını yapıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı bu ay New York’ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda İdlib konusunu gündemde tutacaklarını ifade etti ve Rusya’nın yanı sıra Türkiye ve İran’la da diplomatik temas trafiğini sürdüreceklerini belirtti.

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LİDERLER CUMA GÜNÜ TAHRAN’DA OLACAK

Cuma günü İran’ın başkenti Tahran’da Suriye’de siyasi çözüm için başlatılan Astana sürecinin üç ana temsilcisi görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleştirilecek olan zirvenin ana gündem maddesinin İdlib olması bekleniyor.

Suriye ordusuna askeri destek veren Rusya, İdlib’deki Hayat Tahrir el Şam gibi unsurları ‘terörist gruplar’ olarak niteliyor ve bölgeye yönelik operasyonun gerekliliğinden bahsediyor.

Türkiye ise hedef gözetmeksizin İdlib’e yönelik bir harekâtın başlamasının büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını yapıyor ve siyasi çözüm yollarının aranması gerektiğini vurguluyor.