Fransız First Lady’e tabak tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eşi First Lady Brigitte Macron ciddi bir tartışmanın ortasında. Fransız basını, ikilinin Elysee Sarayı için 1200 parçalık tabak seti aldığını ve yaklaşık 50.000 euroluk tabakların parasının vatandaşların cebinden çıktığını yazdı.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve First Lady eşi Brigitte Macron büyük bir tartışmanın ortasında kaldı. Tartışmanın sebebi ise Macron ve eşinin Elysee Sarayı için yeni tabak ve yemek takımı seti alması. Resmi makamlar 50.000 euroluk yemek takımı seti alındığını açıklarken Fransız basını yapılan araştırmalar sonucunda bu rakamın çok daha yüksek olduğunu iddia etti.

Fransa’nın çok satan hiciv gazetesi Le Canard enchaine, satın alınan 1200 parçalık yemek tabaklarının yaklaşık 500.000 euro olduğunu yazdı. Şu an kullanılan yemek takımlarının eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac döneminden kaldığı belirtilirken birçok parçanın 1950’lerde üretildiği açıklandı. Sevr yakınlarındaki bir porselen fabrikasında 1848 yılından beri Elysee Sarayı için yemek takımları üretilirken çalışanların devlet memuru olarak görüldüğü ve Elysee Sarayı’nın sadece tasarım ücretini ödediği ortaya çıktı. Fabrikanın giderleri ve çalışanların maaşları ise Fransız Kültür Bakanlığı tarafından karşılandığı için doğal olarak vergilerden ödeniyor.

Macron çiftinin 1200 parçalık yemek takımı satın alma kararı bu sebeple özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.