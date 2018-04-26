FT, Cumhuriyet davasını böyle gördü

İngiliz Financial Times gazetesi, Cumhuriyet gazetesi yöneticilerinin ve çalışanlarının yargılandığı davada dün açıklanan kararlara internet sitesindeki haberde yer verdi. Davada 14 kişi hakkında hapis cezası verilirken, 3 kişi beraat etmişti. Mahkeme, tutuklu yargılanan ve "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verilen Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetmişti.

Financial Times’taki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, insan hakları savunucularının çıkan kararları, “ifade özgürlüğüne saldırı” olarak nitelendirdikleri belirtiliyor.

‘Böylesi bir suçlama Cumhuriyet personeli için çok acı bir durum’

Financial Times’taki haberde, savcıların Cumhuriyet’i, Fethullah Gülen ile gizlice işbirliği yapmakla suçladıkları, bunun gazete personeli için çok acı bir durum olduğu belirtiliyor.

Financial Times, halen 100’den fazla gazetecinin cezaevinde olduğu Türkiye’nin bu klasmanda dünyada ilk sırada yer aldığını aktarmış okurlarına.

Avukat Sarah Clarke’a göre davada adil yargılanma hakkı düzenli şekilde ihlal edildi, davanın kendisi de basın özgürlüğüne temelden saldırıdan başka birşey değildi.