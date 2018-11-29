Son dakika haberi… G20 Zirvesi öncesi sıcak gelişme! Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan kriz sebebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G20 Zirvesi'nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna krizi sonucu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te düzenlenen G20 Zirvesi’nde yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. Trump, “Gemilerin ve denizcilerin Rusya’dan Ukrayna’ya gönderilmediği gerçeği temelinde, Vladirmir Putin ile Arjantin’de yapmayı planladığımız görüşmeyi, tüm tarafların tüm tarafların endişeleri için en iyisi olduğundan, iptal etmeye karar verdim” dedi.