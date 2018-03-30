Gaspçı, ATM’den para çeken adamı kalbinden vurdu! İşte o anlar

ABD'nin Florida eyaletinde Miami şehrinde yaşanan olay, bankamatikten para çekmeye çalışan bir kişinin kalbinden vurulmasıyla sonuçlandı. Olay sırasında çekimde olan bankamatik kamerası her şeyi saniye saniye kaydetti.

Miami Beach’in Kuzeyi’nde 17 yaşındaki gaspçı, Bank Of America ATM’sinden para çeken 26 yaşındaki genci kalbinden vurarak öldürdü. BANKAMATİKTEN PARA ÇEKERKEN ARKADAN GELİP ATEŞ ETTİ ABD’nin Miami şehrinde salı günü akşam 20:45’te Kuzey Miami Beach’te gerçekleşen olayda Bank Of America ATM’sinden para çeken 26 yaşındaki Dillon Bud Calvin Steve’in arkasından silahla gelen siyahi bir soyguncu parasını gasp etmek istiyor. Bir anda silah elinden düşüyor. Talihsiz genç yere düşen silahı almak isterken soyguncu hızlı davranıp alıyor ve kalbinden vurarak öldürüyor. 17 yaşındaki gaspçı katil Marcine Hill tutuklandı.