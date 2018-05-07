Gazete başbakanın yakınına satıldı ülke karıştı

Kamboçya'da çok okunan muhalif gazetenin satılması tartışma yarattı. 1985'ten beri ülkenin başbakanı olan Hun Sen'e yakınlığıyla bilinen iş insanının Phnom Penh Post'u ülkedeki genel seçimlerden önce satın almasına uluslararası kamuoyu "Özgür basın öldü" yorumunda bulundu.

Kamboçya, ülkenin en çok okunan gazetelerinden Phnom Penh Post’un satışını konuşuyor… İngilizce yayın yapan ve Kamboçya hükümetini eleştiren Phnom Penh Post’un 2008’den beri sahibi olan Avustralyalı Bill Clough, açıklamayı duyurdu.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 30 radyo istasyonu ve ülkenin çok okunan İngilizce yayınlarından The Cambodia Daily’nin kapanmasının ardından yaşanan bu gelişme uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti. The Cambodia Daily’i milyon dolarlık vergi cezası ile kapanmaya zorlayan Kamboçya hükümetine yakınlığıyla bilinen Malezyalı iş insanı Sivakumar Ganapathy’nin Phnom Penh Post’u satın aldığı belirtildi.

Reuters’ın haberinde, 33 yıldır başbakan olarak görev alan Hun Sen’in basın danışmanı ve halkla ilişkiler işlerini üstlenen şirketin başında olan Ganapathy’nin 29 Haziran’da yapılacak genel seçimler öncesinde satın alması büyük tepki çekti. Uluslararası insan hakları örgütleri ve muhalif siyasetçiler bu satın almaya büyük tepki gösterdi.

Kuala Lumpur’daki Asia Public Relations Consultants isimli şirketin sahibi olan Ganapathy’nin internet sitesinde, “Hun Sen’in hükümette olması” şirketin projesi olarak lanse edilirken İnsan Hakları İzleme Örgütü gelişmeyle ilgili bir açıklama yaptı. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Asya’dan Sorumlu Direktör Yardımcısı Phil Robertson, “Bu basın özgürlüğü için bir felaket. Bu satın almanın tek anlaşılır yanı Post’un hükümeti eleştiren yayınını yumuşatmak” dedi.

Kamboçya dışında yaşayan gazetecilerin oluşturduğu OPCC ise bir açıklama yaparak, “Phnom Penh Post’un Başbakan Hun Sen ile bağlantılı olan halkla ilişkiler şirketinin Malezyalı yatırımcıya satılmasından dolayı dolayı endişeliyiz” ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kamboçya İçişleri Bakanlığı yetkilisi Huy Vannak, “Hükümetimiz bütün yatırımcıların Kamboçya’ya gelmesine sıcak yaklaşıyor” yorumunu yaptı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler’in hazırladığı 2018 Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 142’nci sırada yer alan Kamboçya’da yayın hayatına 1992 yılında başlayan Phnom Penh Post’a geçen yıl 5 milyon dolar vergi cezası verilmişti.