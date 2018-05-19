Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 65’e yükseldi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde geçen hafta İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail kurşunlarıyla yaralanan 21 yaşındaki Ahmed el-Abd Ebu Semra, 20 yaşındaki Muhammed Mazin Uleyyan ve 58 yaşındaki Muin Abdulhamid es-Sai şehit oldu.” ifadesine yer verildi.

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Ebu Semra, Uleyyan ve Sai’nin şehadetiyle pazartesi gününden bu yana Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde şehit olan Filistinli sayısı 65’e yükseldi.

İsrail askerlerinin, pazartesi günü ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto etmek ve Nekbe’nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi yaralanmıştı. AA