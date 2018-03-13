Gazze’de patlama: Çok sayıda yaralı var

Gazze'de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konvoyunun geçtiği yolda patlama yaşandı. Patlamadan Hamdallah'ın etkilenmediği ve görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

Batı Şeria’dan Gazze’ye giden Filistin Başbakanı Rami Hamdallah’ın konvoyunun gittiği yolda patlama yaşandı. Patlama, Hamdallah’ın konvoyu geçtikten sonra meydana gelirken olayda ölen olmadığı ve ilk belirlemelere göre 7 yaralı olduğu açıklandı.

Patlamanın sebebine dair bir açıklama yapılmazken, Hamdallah bir atık geri dönüştürme merkezinin açılışını yapmak üzere Gazze’ye gidiyordu. Yapılan açıklamada doğrudan Filistin Başbakanı’nın konvoyunun hedef alındığı kaydedildi.