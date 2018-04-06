Gazze dumanlar altında: Ölü ve yaralılar var

Filistinlilerin Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in müdahalelerine rağmen bugün de devam ediyor.