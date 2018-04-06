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Gazze dumanlar altında: Ölü ve yaralılar var

Filistinlilerin Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in müdahalelerine rağmen bugün de devam ediyor.

android-time 17:21 6 Nisan 2018
Haberler Dünya
Gazze dumanlar altında: Ölü ve yaralılar var
Filistinlilerin Gazze sınırında geçen cuma başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterileri İsrail'in müdahalelerine rağmen bugün de devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze şeridinde 30 Mart Cuma gününden bu yana Gazze-İsrail sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler bugün de devam ediyor. Filistinliler tarafından “ateş cuması” olarak adlandırılan gösteride İsrail askerleri ve Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı.

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Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında çıkan çatışmalarda İsrail askerinin Gazze’nin doğu sınırında toplanan yüzlerce protestocuya ateş açması sonucu 2 kişi öldü, 150’den fazla kişi yaralandı.

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Filistinlilerin, 1948 yılında kaybettikleri topraklarına geri dönme haklarını savunmak üzere Toprak Günü'nde başlattığı “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri göstericilere gerçek mermilerle müdahale etmişti. İsrail askerlerinin gerçek mermilerle müdahalesinde 30 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Son güncelleme: android-time 17:2406.04.2018
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