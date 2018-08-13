Geçen yıl bavulla kaçırılan manken şimdi paraya para demiyor

İtalya'da film vaadiyle kandırılan ve buluştuğu iş insanları tarafından bir bavula sokularak kaçırılan manken Chloe Ayling, şimdi paraya para demiyor. Kaçırıldıktan sonra cinsel içerikli fotoğraf ve videoları çekilen 20 yaşındaki manken, İngiltere'de yayınlanan Biri Bizi Gözetliyor Ünlüler programında yarışmacı olarak yer alacak. Ayling'in rekor fiyata anlaştığı ifade edildi.

Dünya basını geçtiğimiz yıl 20 yaşındaki manken Chloe Ayling’i konuşmuştu… İtalya’da oyunculuk ve mankenlik yapma vaadiyle kandırılan ve buluştuğu sözde iş insanlarıyla yemek yerken kaçırılan Ayling, o dönemde sık sık gündem olmuştu. Bir bavulla İngiltere’den İtalya’ya kaçırılan Ayling’e şiddet uygulanmış ve genç mankenin çıplak fotoğraf ve videoları çekilmişti.

Polisin baskını sonrasında serbest kalan Ayling, daha sonra İngiliz basınına açıklamalarda bulunarak, kendisini kaçıranları kandırdığını ve bu sayede polise haber verme imkanı olduğunu söyleyerek, artık daha temkinli olacağını dile getirmişti. Kaçırma olayından sonra birçok defilede ve moda çekiminde yer alan Ayling, bugün yine İngiliz basınının gündemindeydi. İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Star, Ayling’in Biri Bizi Gözetliyor Ünlüler programında yer alacağını duyurdu.

Gazete, Ayling’in yapımcılarla anlaştığını vurgularken, genç mankenin yarışma boyunca rekor bir ücret alacağını aktardı. Ayling’in yapımcılarla 100.000 İngiliz pounduna (yaklaşık 862.000 TL) anlaştığı ifade edildi.