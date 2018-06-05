Geceyi gündüze çevirdi… Meteorun düşme anı kamerada

Güney Afrika'da geçtiğimiz günlerde atmosfere giren bir meteorun parçalanma anı kameralara yansıdı.

Güney Afrika’nın Ottosdal bölgesinde 2 Haziran’da gökyüzü bir anda aydınlandı. Bir çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, atmosfere giren bir meteor görülüyor.

Alev topu şeklinde hızla yaklaşan meteor, ardından gökyüzünü tamamen aydınlatıyor. Görüntüler meteorun dünyaya düştüğü izlenimi ortaya çıksa da, NASA’dan yapılan açıklamada ZLAF9B2 adı verilen meteorun atmosferde parçalandığı bildirildi.

Bölgede yaşayan görgü tanıkları ışık huzmesi dışında büyük bir gürültü duyduklarını ve korkuyla kaçtıklarını söyledi.