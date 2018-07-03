Gelecekten geldiğini iddia etti ve bu videoyu gösterdi

2030 yılından geldiğini iddia eden 'Noah' isimli kişi, ortaya çıkan yeni bir röportajında 2120 yılında çekildiğini söylediği bir video gösterdi.

İngiliz tabloid basınının uzun süredir ilgi gösterdiği ‘zaman yolculuk eden kişiler’ haberlerine bir yenisi daha eklendi. Daha önce yalan makinesine girdiği ve testi ‘başarıyla geçtiği’ iddia edilen Noah, bir kez daha kameralar karşısına geçti. “Zaman yolcusu’, bu kez de 2120 yılında çekildiğini söylediği bir videoyu izleyicilerle paylaştı. Videoda görülen yer ise ABD’nin Las Vegas şehri…

Videonun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, internet kullanıcılarının da ‘şüpheci’ yorumlarda bulunmaya başlaması bir oldu. Videonun sahte olduğunu belirten kullanıcılar, “Gelecekten geliyor ama günümüzün telefonunu kullanıyor” yorumlarında bulundu.