Gelinler arasında yeni trend: Tek taşımı kendim taktım

Bir döneme damga vuran "Tek taşımı kendim aldım" nakaratı İngiltere'de oldukça farklı bir şekilde yeniden gündeme geldi. İngiltere'de yeni evlenenler arasında yeni bir akım başladı. Gelinler, tek taş yüzüklerini değil ama tek taşlarını piercing yöntemiyle vücutlarına bağlıyor.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun son dönemde özellikle Instagram’da oldukça yaygınlaşan bir akımı okuyucularına duyurdu. Gazete, dövmecilerin sıklıkla yaptığı piercing (vücudu delerek aksesuar takma) akımına son dönemde kadınların başvurduğunu ve bunun oldukça farklı bir şekilde moda olduğunu okuyucularına duyurdu.

The Sun, özellikle yeni evlenen kadınların yüzük takmak yerine tek taşlarını vücutlarında piercing yöntemiyle taktığını ortaya çıkardı. Instagram’da bu şekilde birçok fotoğraf olduğunu ifade eden gazete bu trendin oldukça zararlı olduğunu da ifade ediyor.

Öyle ki piercing’i parmağından çıkarmak isteyen kadınlar, bunu sorunsuz bir şekilde yapamıyor ve tek taş cerrahi bir müdahale ile çıkarılıyor. Bunu yaparken de parmak üzerinde kalıcı bir yara izi bırakılmasının olası olduğu ifade ediliyor.



