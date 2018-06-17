Genç işsizliğinde korkunç tablo: Hem çalışmıyoruz hem eğitim görmüyoruz

Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu Eurostat'ın önceki gün yayımlanan "çalışmayan, eğitim ve öğrenim görmeyen gençler (NEET)" araştırmasında, AB üyesi ülkelerin yanı sıra Türkiye, Karadağ, Makedonya, Norveç, İzlanda ve İsviçre'de 18-24 yaş arası gençlerin 2017 yılında istihdam ya da eğitime katılım oranları incelendi.

Araştırmaya göre bu 34 ülke içinde “çalışmayan ve eğitim görmeyen” genç nüfusun en yüksek olduğu ülke, yüzde 32 ile Makendoya. Türkiye ise yüzde 30.8 ile ikinci sırada geliyor. Öte yandan Türkiye, çalışmayan ve eğitim görmeyen 18-24 yaş arası kadın nüfusun en yüksek olduğu ülke. Türkiye’de bu yaş aralığındaki kadınların yüzde 43.6’sı ne çalışıyor ne de eğitim görüyor.

Genç kadınların eğitim ve işgücüne katılımının en düşük olduğu ikinci ülke ise yüzde 32.2 ile Makedonya. Türkiye’de erkeklerde ise bu oran yüzde 18.2 olarak belirlendi. Çalışmayan ve eğitim görmeyen genç nüfusta AB ortalaması ise 14.3 olarak belirlendi. AB ülkelerinde genç erkeklerin 13.9’u, kadınlarınsa 14.7’ü ne çalışıyor ne de eğitim alıyor. AB üyesi ülkeler arasında çalışmayan ve eğitim görmeyen genç nüfusun en fazla olduğu ülke ise yüzde 25.7’lik oranla İtalya oldu.

Öte yandan İtalya’da bu durumdaki kadınların oranı erkeklere kıyasla az farkla da olsa daha düşük çıktı. İtalya’da genç kadınların yüzde 25.4’ü, erkeklerinse yüzde 26.1’i ne çalışıyor ne de eğitim alıyor. AB ülkeleri içinde en düşük oranda çalışmayan ve eğitim almayan gence sahip ülke ise yüzde 5.3 ile Hollanda oldu. AB üyesi olmayan İzlanda ise genel sıralamada yüzde 4.1’lik oranla en iyi durumdaki ülke olarak belirlendi.