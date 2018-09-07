Genç mankenden ceza kesen polislere şok teklif: Solo mu düet mi?

Rusya'da aşırı hız ve dikkatsiz araç kullanma suçundan ceza alan bir manken yol kenarında polis memurlarını baştan çıkarmaya çalıştı. 24 yaşındaki Kira Mayer, polis ceza yazıp rapor hazırlarken, cinsel ilişki teklifinde bulundu. Mayer'in teklifini reddeden polis memuru mankeni etkisiz hale getirdi. Genç kadın hapishaneye gönderildi.

Rusya, sosyal medyada binlerce takipçisi olan bir mankenin polislere yaşattığı zor anları konuşuyor… Rusya’nın çok satan gazetelerinden Komsomolskaya Pravda’da yer alan haberde 24 yaşındaki Kira Mayer’in geçtiğimiz günlerde aşırı hız ve dikkatsiz araç kullanımından ceza aldığı ifade ediliyor. Fakat haberin detayında Mayer’in, aracı kenara çeken polislere ahlaksız bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

ÖNCE HESABINI KAPATTI SONRA MAHKEMEYE ÇIKTI

Polis memurları ceza keserken, polislerle cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiği ve onları baştan çıkarmaya çalıştığı ifade edildi. Polis raporlarında, lüks bir aracın içinde oturan mankenin, “Solo mu yoksa düet mi yapalım” diyerek ceza almaktan yırtmaya çalıştığı ifade edildi. Polisleri ikna edemeyince de memurlara saldıran Mayer, kelepçelenerek gözaltına alındı. Sosyal medyada 150.000′, aşkın takipçisi olan Mayer sosyal medya hesabını kapattıktan sonra hakim karşısına çıktı.

Mayer, suçlamaları kabul ederken, “Ben herkesten özür diliyorum. Endişelendiğim zaman çok saçmalarım, kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum” dedi. Hakim Mayer’in pişman olduğunu kabul ederek genç kadına 18 ay hapis cezası verdi.