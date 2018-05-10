Genç model doktorun evinde ölü bulundu… Sebebi ise…

ABD'de modellik yapan 18 yaşındaki Olya Langille, bir doktorun evinde ölü bulundu. Genç kızın otopsi sonucu açıklanırken, ölüm sebebinin aşırı dozda uyuşturucu olduğu belirtildi.

Olya Langille modellik kariyerinde ilerleyebilmek için geçtiğimiz aylarda Florida’ya yerleşti. Burada iş görüşmeleri yapan Langille, mart ayında bir hastanede doktor olarak görev yapan Naval Parikh’le tanıştı.

Gece kulübünde eğlendikten sonra Parikh’in evine giden ikili, uyuşturucu kullandıktan sonra birlikte oldu. Parikh, sabah uyandığında genç kızın hareketsiz olduğunu görünce polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği belirlenen Langille, otopsi için Adli Tıp’a götürüldü.

Doktor Parikh gözaltına alınırken, gece boyunca uyuşturucu kullandıklarını itiraf etti. Langille’nin aşırı doz almış olabileceğini söyleyen Parikh serbest bırakıldı.

Genç modelin ölümüyle ilgili otopsi sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Langille’nin aşırı dozda uyuşturucu kullanımından öldüğü belirlenirken, Parikh hastanedeki görevine geri döndü.