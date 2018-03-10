Genç model kendisini terk etmek isteyen erkek arkadaşının burnunu tek yumrukla kırdı

Amerika'da 19 yaşındaki üniversiteli erkek arkadaşı tarafından terk edileceğini duyan genç model, tek bir yumrukla erkek arkadaşının burnunu kırdı.

Amerika’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, model ve yüzücü olan kız arkadaşından ayrılmak istedi. Terk edileceğini duyan model, erkek arkadaşının burnunu kırdı.

KIZ ARKADAŞINDAN AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Amerika’nın Failrfield kasabasında yaşayan üniversite öğrencisi Ben Kebbell, 19 yaşındaki model ve yüzücü olan kız arkadaşı Kathryn A. Mahone’den ayrılmak istedi.

ÖFKELENEN KIZ, TEK YUMRUKLA BURNUNU KIRDI

Ben, okul kantininde kız arkadaşına ilişkilerini bitirmek istediğini söyleyince kız arkadaşı tek yumrukla burnunu kırdı.

KIRILAN BURNUNU GÜLEREK SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Kız arkadaşının saldırısına uğrayan genç, sosyal medyadan kırılan burnunun fotoğrafını paylaştı. Acı çekmesine rağmen espri yapması ve gülerek paylaşması dikkat çekti.

Polise verdiği ifadeden sonra yakalanan model, üçüncü derece yaralama suçundan hüküm giydi. Daha sonra kefalet ile serbest bırakılan genç kız ve sevgilisi olay hakkında yorum yapmadı.